TREILER ⟩ «Need for Speedi» uusim osa meenutab sarja helgeimat hetke

Verivärske treiler paljastab, et alapealkirja «Unbound» kandev automäng jõuab meieni juba üsna pea. Nimelt on ilmumiskuupäevaks märgitud 2. detsember ning platvormideks PC, PlayStation 5 ja Xbox Series X/S konsoolid.

Teos paistab silma oma unikaalse visuaalse stiili poolest. Lisaks sellele tundub, et autode tuunimisel on oluline osa. See aga meenutab paljudele sarja ühte armastatuimat osa, «Need for Speed: Undeground 2-te».