Telia testib diiselgeneraatorite asendamist keskkonnasõbralike vesinik-generaatoritega

Praktikas tähendab see, et tugijaam lülitub voolukatkestuse korral mõne sekundiga vesiniktoitele ning tagab niimoodi piirkonnas harjumuspärased mobiilsideteenused kuni neljaks tunniks, mille jooksul õnnestub enamasti taastada tavapärane elektritoide.

Järgmise sammuna on kavas testida vesinik-generaatoreid talveperioodil. Testide eduka läbimise korral on Telial võimalik vahetada oma mobiilsidejaamades fossiilkütustel põhinevad diiselgeneraatoreid uuenduslike vesinik-generaatorite vastu.

«Sellistel juhtudel on tähtis, et meie klientidele oleks tagatud mobiilsideteenuste toimimine. PowerUP-i poolt välja töötatud vesiniktehnoloogia võiks olla hea ja innovaatiline alternatiiv senistele diiselgeneraatoritele. Tegu on puhta ja keskkonnasõbraliku lahendusega, mis omakorda toetab Telia poolt seatud keskkonnaeesmärke aastaks 2030, kus meie üheks ambitsiooniks on muuta oma tegevus CO2-vabaks,» lisas Visse.