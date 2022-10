Villu Teearu: küberturvalisust ei saa tagada pimesi igat süsteemi kümne parooliga kaitstes

Viimasel ajal ilmestab küberruumis toimuvat hästi näiteks Elisa hiljutine statistika, mille kohaselt tõusis tänavu suvel eestlaste vastu suunatud küberrünnakute hulk eelneva rekordiga võrreldes ligi viis korda.

Järjest kiiremini kasvavad numbrid näitavad selgelt, et end ei saa mugavalt ega kaitstuna tunda keegi, olenemata sellest, kui palju on aastate jooksul küberturvalisusse investeeritud. Ühtlasi näitavad viimase aja trendid kätte, et kuigi digitaalses sfääris ei pea kurjategija ettevõttega samas riigis või isegi samal mandril asuma, siis ei ei ole võimalik saavutada täielikku kaitset panustades vaid «kaugete» teemadega tegelemisesse.

Kuigi täieliku turvaspektri tagamiseks tuleb end kindlustada igal rindel, siis ongi tihti suurimaid võite võimalik saavutada kontoriseinte vahelt kaugemale vaatamatagi – küberturvalisus algab piisavalt kindlalt üles ehitatud tarkvarast, töötajatest, kes teavad, kuidas nende kätte usaldatud ligipääse kaitstuna hoida, ning hästi läbi mõeldud protsessidest, mis tagavad, et kõik võimalikud riskid on põhjalikult läbi analüüsitud ja kaitseressursid on pühendatud sinna, kus neid tegelikult vaja on.

Hinda riske!