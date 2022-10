Tallinna kesklinna rattateede põhivõrk valmib lähiaastatel

Tallinna linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul on terviklik rattateede võrk oluline samm autostumise vähendamise ja säästva liikuvuse suunas. «Paljud autoga liiklejad oleksid valmis kasutama igapäevasteks sõitudeks jalgratast, kui oleks turvaline ja mugav taristu,» ütles Ossinovski.

Volikogu esimehe sõnul on uute rattateede rajamisel võtmesõnaks teekondade jätkuvus ning rattateid tuleb rajada viisil, et need oleksid omavahel ühendatud ning võimaldaksid liikuda kodu, kooli ja töö vahel sujuvalt ja ohutult.