Viis kõige levinumat põhjust, miks Eesti inimesed autoga tee peale jäävad

«Sõidetakse harjumuspäraselt ning alati ei osata ilmastikuga ja liikluses toimuvaga arvestada, mistõttu on avariid kerged juhtuma,» lisas Naarits, kelle sõnul on suurimaks tähelepanuröövliks nutitelefonid ja uute sõidukite puutetundlikud ekraanid.

4. Rehvi purunemine – 254 juhtumit

Autojuhid ei oska alati teeseisukorra ning rehvide ja velgede iseärasustega arvestada, mille tulemusel võivad rehvid lõhkeda.

«Uutel autodel on madala profiiliga rehvid tavaline nähtus, mis tagavad küll hea juhitavuse ja pidavuse, kuid seda mugavuse ja vastupidavuse arvelt,» ütles Naarits. «Statistika näitab, et rehvidega tekivad probleemid suvekuudel, mil inimesed sõidavad tihedamini ja läbivad pikemaid vahemaid. Samuti ei ole keegi kaitstud selle eest, et teel olnud nael, kruvi, klaasikild või mõni muu terav asi satub rehvi ja põhjustab selle tühjenemise.»

5. Liiva või lumme kinnijäämine – 101 juhtumit

Sügisperioodil sagenevad juhtumid, kus sõiduk ei saa poriselt teelt või pehme kattega pinnaselt liikuma. «Sellised juhtumid leiavad tavaliselt aset just suvekodudes või metsa sõites, mil sõiduk pargitakse murule või tee äärde. Sügisene niiskus teeb pinnase piisavalt pehmeks, et pahatihti ei saada sealt sõidukiga enam omal jõul liikuma,» sõnas Naarits. Kõige tihedam on autoabi graafik aga talvel, mil ei osata alati arvestata lumekatte paksuse ja teede libedusega.

Lisaks eelpool nimetatud põhjustele on autojuhid korduvalt abi vajanud selleks, et autosse sisse pääseda (tänavu 31 juhtumit) või on masina kütusepaak poole tee peal tühjaks saanud (5 juhtumit).

Ööpäevaringset hädaabi- ja kahjukäsitlusteenust pakkuva OÜ Roheline Laine operatsioonide juhi Toomas Salumaa sõnul on olukord eriti kriitiline, kui abi vajatakse Lääne-Euroopas.