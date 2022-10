Kuidas mootorratast ostes raha säästa?

Uute mootorrataste puhul esineb ka tihti rohkem toote- või disainivigu, mis vanematel mudelitel kõrvaldatud (või vähemalt on nende vigade kohta piisavalt infot).

Kuigi kasutatud mootorratta ostuga on võimalik säästa suuremaid summasid, siis sellega tulevad kaasa ka erinevad riskid.

Kontrolli vigastusi ja läbisõitu ning kauple hinda alla

Kasutatud mootorrataste turul on sarnaselt autoturuga tõsine probleem läbipaistvusega. Müüjad püüavad sageli maksimeerida oma kasumit sel viisil, et müüvad peidetud puudustega rattaid. Kõige tavalisemad näited on varjatud vigastused või tagasi keritud odomeeter.

Mootorrataste ajaloo aruannete põhjal saab väita, et platvormil kontrollitud ratastest 50,38% olid raporteeritud vigastustega, mis viitab, et nendega on keegi sattunud õnnetustesse. Yamaha mootorratastel esines kõige rohkem registreeritud vigastusi, Triumphi rataste remondikulud olid aga kõrgeimad – keskmiselt 9315 eurot.

16,7 protasendil kontrollitud ratastest oli vale läbisõit. Kui vaadata ainult kasutatud mootorrataste müügikuulutusi veebis, siis võib avastada, et enamikul neist on läbisõit 10 000 kuni 20 000 km. Tegelikkuses võib läbisõit olla kuni kümme korda suurem. Nii suure läbisõiduga mootorratta juhtimine võib olla väga ohtlik.

Ühelt poolt peaksid ostjad vältima vigastustega mootorrattaid, sest nendega tekivad turvariskid – isegi mootorratta kõige lihtsam mehhaaniline viga võib kaasa tuua tõsise vigastuse. Teiselt poolt aga võib peidetud puudustele tähelepanu juhtimine anda eelise müüjaga läbirääkimiste pidamiseks ja kokkuvõttes raha säästa.

«Odomeetripettuste või vigastuste kohta tõendite kogumine on mootorratta ostmisel väga tähtis samm. Ajaloo aruande hankimine on hea algus – sealt saate lugeda kindlustusfirmade ja teiste asutuste poolt kogutud andmetes salvestatud informatsiooni, mis näitavad kahjustusi, läbisõidu tagasikerimist ja muud tähtsat teavet,» selgitab Matas Buzelis.

Teiseks oluliseks näitajaks, mida mootorratta puhul vaatama peaks, on selle taustakontroll varguse välistamiseks. carVerticali andmed näitavad, et enim varastatud mootorrattaid on pärit Ukrainast, Ühendkuningriigist, Poolast või Rumeeniast.