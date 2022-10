PILDID ⟩ Zuckerbergi metaversum sai jalad alla ja teravamad virtuaalprillid ette

Poolikud inimesed, algeline multifilmilik keskkond ja keskmiselt 38 aktiivset kasutajat päevas on 1,3 miljardit dollarit maksma läinud platvormi kohta häbematult vähe. Isegi Facebooki enda töötajad ei taha ilma jalgadeta torsodega avataridena metaversumis ringi hõljuda. New York Timesi ajakirjanikul õnnestus hõredas tehismaailmas siiski kolme kasutaja käest peksa saada («heledad laksud näo piirkonda» internetitrollidelt, kellest soovitati eemale hoida).

Eilse alanud üritusel püüdis Zuckerberg muidugi seda kõike päästa. Masinavärk on läinud suureks, nüüd on kaasatud ka sellised tehnoloogiahiiud nagu Microsoft ning metaversum ähvardab kujuneda selliseks nähtuseks, mis on kas oma ajast veel liiga palju ees või lõhkebki internetimullina. Facebooki firmas muidugi veel juhtkond ei usu, et see on juba läbi kukkunud, sest Meta juhi sõnul ollakse alles päris alguses ning kõik alles tuleb.