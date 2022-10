PILDID ⟩ Eestis tuleb müügile uus Rootsi elektriauto vahetatavate Läti akudega

AKINSI on Rootsi ettevõte, kuhu on koondunud pikaajalise kogemusega autoeksperdid. Autofirma tahab tänavatele tuua väiksema keskkonnamõjuga ning jõukohase hinnaga elektrisõidukeid. Alpha on seni ainus omalaadne elektriauto, mis on vahetatava ja korduvkasutatava akuga.

«Tahame toetada jätkusuutlikku elustiili, luues sellise elektriauto, mis on kättesaadav kõigile. AKINSI Alpha puhul on eesmärgiks oluliselt vähendada autoga seotud kulutusi, et muuta elektriautod kättesaadavamaks. Sõiduki pikk eluiga ja vahetatav aku vähendavad oluliselt autosõidu keskkonnajalajälge,» ütles AKINSI tegevjuht ja asutaja Theodore Zannakis.

Foto: AKINSI

AKINSI Alpha on odavapoolne elektriauto, millel on kiirlaetav, uuendusliku jahutussüsteemiga ning vahetatav aku. See ainulaadne suure jõudlusega vahetatav aku on välja töötatud Rootsis Anodox Energy Systemsi poolt koostöös Shelliga. Uus tehnoloogia on keskkonnasõbralikum, jätkusuutlikum ning ka tarbijale säästlikum, kui senised elektriautodele loodud akulahendused. Alpha vana akut saab taaskasutada teistes seadmetes ilma, et see tooks kaasa suuri lisakulutusi. Aku ise ei sisalda koobaltit ning on seega ohutum ja kergemini ümbertöödeldav.

Akusid hakatakse tootma liitiumraudfosfaataku tehnoloogial uhiuues tehases Lätis.

Foto: AKINSI

AKINSI Alpha on loodud linnatänavatele – see on krapsakas, vaikne ja ruumikas. Minimalistlik kujundus muudab salongi avaraks ning pakub igapäevasteks sõitudeks parajat mugavust.

2022. aasta lõpuks on AKINSI Alpha saadaval Rootsis, Luksemburgis, Eestis, Lätis, Leedus ja Kreekas. 2023. aasta jooksul jõuab Alpha ka teistesse Euroopa riikidesse.