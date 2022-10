PODCAST ⟩ Pornosõprade lemmikmäng ronib tagasi edetabelite tippu

Võrgumäng «Overwatch 2» on lõpuks ometi kohal, ent algus on olnud enam kui konarlik. Mängu populaarsus on küll taaskord tõusuteel, ent tõenäoliselt mitte sel moel, nagu arendajad soovisid. Nimelt tehakse tegusid täiskasvanutele mõeldud videoportaali Pornhub lehtedel. Selgub, et sealsetele kasutajatele meeldib just «Overwatchi» teemaline sisu.