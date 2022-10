Jaapani iseautodele tulevad suured silmad, mis jälgivad sind terase pilguga

Suured ümmargused silmad on viimasel sajandil muutunud jaapanlaste iluideaaliks, kuna see väljendab noorust ja süütust. Selliste silmadega on tuntud koomiksitegelased ja tehakse isegi iluoperatsioone, et saada «läänelikum» välimus. Koomiksikunstnik Osamu Tezuka tõi selle trendi Jaapanisse 1930ndatel Disney joonisfilme ja koomikseid nähes ning neist eeskuju võttes. Seega pole midagi imelikku selles, et seal peetakse silmi oluliseks emotsioonide kandjaks ning suuri silmi eriti ilusaks. Seega võiksid ka robotid olla suurte ja ilmekate silmadega, lisaks on see liikluses ohutum.