ARVUSTUS ⟩ Galaxy Fold4 avaneb nagu raamat, aga raamat pole, mis see siis on?

Samsung on voldiktelefone juba neli põlvkonda teinud ja midagi väga revolutsioonilist ongi juba raskem välja mõelda. Need, kes voldiktelefoni igapäevaselt on kasutanud, võivad aga nüüd avastada, et uue Android 12L-iga on rööprähklemine suureks tahvliekraaniks lahti käiva seadmega väga palju mugavam. Seega võib seda isegi hädapärase arvutiasendajana kasutada, kuna korraga võib kolmes äpis tööd teha.