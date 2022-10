Vaata, kelle kontod kõige enam häkkerite ohvriks langevad

Kõige levinum viis kontost ilma jääda on mõne sõbra või tuttava saadetud lingil klõpsamine.

Sotsiaalmeediakontode kaaperdamine on aina kasvav trend, kuid on üks platvorm, kus toimub valdav enamus kontode ülevõtmisi ja seda on ka tuntud suunamudijad juba tunda saanud.