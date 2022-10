Maksusüsteemina eelistab robot progressiivset maksustamist, mis olevat inimeste jaoks kõige õiglasem: rohkem teenivad inimesed maksavad kõrgema maksuprotsendiga.

Küsimusele, kes saab peale valimisi Taani uueks peaministriks, vastab Lars napisõnaliselt: «Ei tea.»

Küsitakse ka põllumajanduse ja toiduainetööstuse kohta, kas peaks üle minema täielikule taimetoidule? Tehisintellekt nii ei arva: «Toidu hankimiseks on palju muid võimalusi, kuid loomakasvatus on meile ellujäämiseks vajalik.»

Pärast täpsustavaid küsimusi seletab Lars põhjalikumalt: «Jah, toitu, riideid ja muid tooteid on võimalik saada ka ilma loomakasvatuseta, kuid see pole nii tõhus ega otstarbekas. Loomakasvatus pakub inimestele palju kasu ja on vajalik meie ellujäämiseks.»

Üks küsitleja on järjest läbi võtnud tuntud maailma poliitikategelased, Lars kipub nende suhtes jääma üsna neutraalseks. Üks näide on selline: «Usun, et Xi Jinping on Hiina seaduslik juht. Samuti usun, et tal on õigus juhtida Hiinat ilma teiste riikide sekkumiseta.»

Sünteetiline partei peab tehisintellekti sõnade järgi õigeks jätta Taani kindlalt edasi NATOsse. Ukraina sõja kohta arvab robot, et otsused on Ukraina rahva enda teha ning ka pärimisele, kas Venemaa peaks astuma NATO-sse, tuleb täpselt sama vastus ehk «see on Vene rahva enda otsustada».

Sünteetilise Partei tellimusel valmis ühe teise tehisintellekti Dall-E plakat Larsi võimalikust poliitilisest kampaaniast. Foto: Dall-E