Maailma esimene nõgusaks painutatava ekraaniga teler jõudis Eestisse

Kuna nõgusat ekraani peab vaatama parima elamuse saamiseks otse selle ees olles, siis on uus LX3 teler sobiv rohkem isiklikuks kasutamiseks näiteks oma laual konsooli või arvutiga ühendades. Samas võib lisaks mängimisele ka telesaadeid või voogedastusteenuseid vaadata ning painduva ekraani täiesti lamedaks keerata, kui vaadatakse mitmekesi ja kaugemalt.

LG OLED Flexi kuju on võimalik muuta tänu LG taustvalgustuseta ning isevalgustavate pikslitega OLED-tehnoloogiale. LG OLED evo tehnoloogiaga varustatud teleril on kumerusastmest olenemata samasugune pildikvaliteet ja jõudlus nagu teistel ettevõtte OLED-teleritel. Lisaks pakub see mudel head kontrasti, sügavaid musti toone, elutruusid värve (sertifitseeritud 100-protsendiline värviulatus), välkkiiret 0,1 millisekundilist reaktsiooniaega ning väikest sisendviivitust, mis muudab reaalajas mängude mängimise mugavamaks.

Teler kasutab α (Alpha) 9 Gen5 AI protsessorit ning uusi pildialgoritme, pakkudes ekraani vaatamisel silmasõbralikkust mitmete virvenduse- ja pimestamisvabade sertifikaatidega. LX3 OLED-ekraan laseb kasutajatel mängida pikemaid mänguseansse ja vaadata oma lemmiksaateid ilma silmi väsitamata. Samal ajal aitab LG peegeldusvastane (SAR) kate vähendada telerile tekkivaid valgushelke ning teisi segavaid peegeldusi.

Painutatav ekraan sobib mängimiseks, kuid lamedana võib töötada ka suuremas toas telerina. Foto: LG Electronics

LX3 kumerust on võimalik reguleerida kaugjuhtimispuldi abil. Teleri kiirvalikutes on kaks eelseadistatud astet ning ekraani kõverustaset saab muuta ka käsitsi viie kraadi haaval. Kokku on võimalik valida 20 erineva taseme vahel.

Lisaks saab LG OLED Flexi ekraani kallutada kuni 10 kraadi kasutaja suunas või 5 kraadi tahapoole. Sellel on reguleeritava kõrgusega jalg, mis võimaldab tõsta ekraani 140 millimeetrit üles- või allapoole, tagades ergonoomilise mugavuse istumisasendist sõltumatult.

Teleril on veel mõned eksklusiivsed funktsoonid, mis annavad kasutajale suurema kontrolli oma mängukogemuse üle. Näiteks saab kohandada ekraanipildi suurust vastavalt isiklikule eelistusele või mängitava mängu žanrile.

Switching Hub laseb kasutada HDMI kaabliga ühendatud arvutiga koos ka telerisse sisse ehitatud mikrofoni ning kõiki selle USB-portide kaudu ühendatud seadmeid, nagu näiteks peakomplekt, klaviatuur või hiir.