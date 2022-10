Vene teadlased teevad Sosnovski karuputkest uut tüüpi patareisid

Skoltechi teadlased muutsid tüütu mürgise umbrohu naatriumioonakude kõrgekvaliteediliseks toormaterjaliks, millest saab valmistada õige struktuuriga süsinikust anoode. Teatavasti on naatriumioonakud tulevikutehnoloogia, mis võib peagi anda leevendust liitiumivarude kulutamisele, sest asendab liitiumioonakusid sellise lihtsa toorainega nagu naatrium, mida leidub pea igal pool. Seda tüüpi akud aga on praegu veel väiksema energiatihedusega ja raskemad.

Kõva süsinik on naatriumioonaku anoodi jaoks parim materjal, kuid seda ei saa niisama orgaanilist materjali söestades. Vaja on süsiniku sellist amorfset vormi, mis ei muutu grafiidiks isegi väga kõrge temperatuuriga. Kindlast taimeliigist loodud süsiniku struktuur mahutab rohkem naatriumi ioone ja vabastab need paljude laadimise-tühjenemise tsüklite jooksul, mis on aku tööks väga oluline. Taimest sünteesitud süsinik on väga odav, lihtne sünteesida ja utiliseerida.