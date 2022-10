VIDEO ⟩ Uue aasta hirmuäratavaim mäng viib su kosmosesse ja paneb tule kustu

Hiljuti jagati meiega kaheksaminutilist videoklippi, milles võib näha tuttavaid situatsioone uues kuues. Arendajad on andnud klassikalisele mängule täiesti uue ilme, mis lubab veelgi tõhusamalt end peategelase Isaac Clarki saabastesse asetada.

Arendajate sõnul on uusversioonis võimalik kosmoselaevas varasemalt vabamalt ringi liikuda. See aga toob endaga kaasa uue ohu. Kui naasta juba läbitud aladele, pakutakse mängijale uusi ja ootamatuid elamusi. See peaks ka kõige kargema südamega mängurid valvsana hoidma.