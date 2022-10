VIDEO ⟩ Seitsmepenikoorma saapad said valmis: nendega lippad kiiremini, kui kunagi varem

Stanfordi ülikooli biomehhatroonika labor on juba paarkümmend aastat arendanud eksoskeletti robotseadmetega, mis aitavad selle kandjatel kiiremini ja väiksema pingutusega kõndida või isegi joosta. Nüüd on need teadlased valmis saanud oma esimese «saapa», mida kirjeldati ka ajakirjas Nature avaldatud teadusartiklis.

Stanfordi biomehhatroonika labori juhtiv masinaehituse dotsent Steve Collinsi sõnul on nende robotjalanõu hea kõndimiskiiruse suurendamisel ja liikumise abistamisel.

Robotsaapal on mootor, mis töötab koostöös säärelihastega, et anda kandjale igal sammul lisatõuge. Kuid erinevalt teistest eksoskelettidest on see tõuge väga isikupärane tänu masinõppel põhinevale mudelile, mida treeniti aastatepikkuse töö käigus emulaatorite abil. Masin teab täpselt, mis hetkel ja kui palju inimest abistada.

Iga kasutaja jaoks pole vaja ehitada eraldi kohandatud eksoskeletti. Teadlaste loodud uut tüüpi jalanõu õpib ise kasutaja järgi. Selleks läheb vaja üht tundi, kuid juba 15 minuti pärast saab kandja robotjalanõuga hakata mugavalt liikuma, samal ajal kui tehisintellekt õpib veelgi täpsemalt tundma tema iga liigutust. Foto: Stanfordi ülikool

«Jooksulindil aitab meie seade kaks korda rohkem energiat säästa kui varasemad eksoskeletid,» ütles seadmei arendamisel doktorandina töötanud Patrick Slade.

«Reaalses maailmas tähendab see märkimisväärset energiasäästu ja kõndimiskiiruse paranemist,» lisas järeldoktorant Wu Tsai Human Performance Alliance´ist, kes samuti roboti arendamisega tegeles.

Seadme eesmärgiks on aidata liikumispuudega inimestel, eriti eakamatel liikuda ringi just nii, nagu neile meeldib. Viimase tehnoloogilise läbimurde tõttu usub uurimisrühm, et seade on juba lähiaastatel müügile tulekuks valmis.

«Optimeeritud saabas aitas inimestel kõndida 9% kiiremini, kulutades läbitud vahemaa kohta 17% vähem energiat, kui tavaliste jalanõudega.»