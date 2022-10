Uue Javeliniga saab ka Stingeri õhutõrjerakettidega droone alla tulistada

Esimest korda 2021. aastal katsetatud lahendus ongi uut tüüpi Javelinide arenduse eesmärgiks - teha sellest võimalikult universaalne relv, mis lahinguväljal aitab kaitsta vaenlase erinevat tüüpi rünnakute vastu.

Stinger on tuntud juba 1981. aastast ja seda on tarvitatud erinevates kriisikolletes aastakümneid. Samuti õlalt lastav õhutõrjerakett töötab infrapunasihikuga ja sobib aeglasemalt lendavate sihtmärkide nagu kopterite ja droonide vastu.

Javelini uus juhtmoodul on aga ümber ehitatud nii, et vastavalt olukorrale saab selle lasketorusse pista nii tanke hävitava laskemoona, mis ründab soomust ülevalt alla pikeerides kui ka tunduvalt pikema Stingeri raketi, mida saab lukustada õhusihtmärkide pihta.

Praegu toodetav uut tüüpi väljalaskeseade Javelin Lightweight Command Launch Unit on lisaks veel jalaväe jaoks mugavam kasutada, kuna on kergem kui eelkäija ning väiksem. Samuti on pikendatud aku tööaega, mis on vajalik sihtimissüsteemide jaoks ning algse 2,5 kilomeetri asemel on uue põlvkonna mudeli laskeulatus neli kilomeetrit.

USA on Ukrainasse juba tuhandeid Stingeri rakette saatnud. Pole teada, kas ka uued Javelinid on sinna jõudnud. Samas on tootja suurendanud uute mudelite tootmist pea kaks korda - 2100 pealt 4000ni aastas, sest USA enda varud hakkasid Ukrainale saadetava abi tõttu liiga kiiresti vähenema.

Kiyv Independenti reporteri Illia Ponomarenko Twitterisse postitatud videos näeb Ukrainas sõdureid mingi õlalt lastava seadmega vaenlase turbiinmootoriga raketti alla võtmas.

Intercepting a Russian missile pic.twitter.com/EKxmR66IG4 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2022