USA telekomifirma juht: 5G on viimane põlvkond, järgmist ei tule

Kohli ütles Mobile World Live'i avaüritusel Unwrapped , et sidevõrgud on nüüd jõudnud tarkvara ja riistvara täieliku kasutuselevõtu piirini.

Mavenir on esimene firma, kes arendas välja tarkvaralise 4G-lt 5G-le ülemineku tehnoloogia ning ettevõtte juhi arvates ongi tulevik selliste sujuvate üleminekutega kaetud, nii et põlvkondi ei saa eristada. Suuri hüppelisi muutusi ei pruugi niipea tulla.

«Meil on telefonid, mis töötavad 2G-, 3G-, 4G- ja 5G-võrgus, meil on äpid, mis jooksevad erinevates seadmetes, me saame kasutada tulevikus ka võrke, mis töötavad erinevatel sagedustel ja selleks pole enam vaja eraldi riistvara,» rääkis Maveniri juht ühes varasemas intervjuus Mobile Worldile , «aastal 2005 oli vaja mobiilikõnedeks eraldi riistvara. Meie olime esimesed, kes tegid selle seadmetest sõltumatuks, vaja on vaid tarkvara.»

Pardeep Kohli küsitles erinevaid mobiilioperaatoreid ja sai vastuseks, et 75 protsenti neist on sama meelt. Tulevikus uuendatakse peamiselt vaid tarkvara ning täiesti uut võrku pole enam vaja välja ehitada. Isegi raadiomoodulite töö on muutunud niivõrd tarkvarakeskseks, et enamasti piisab tarkvarauuendustest, et võrku paremaks muuta. Programmid aga töötavad pilves, nii et sedagi saavad operaatorid jagada ning automatiseerida sõltumata seadmetest. Külaskäike mobiilimastide juurde jääb aina harvemaks, 5G-järgseid võrke uuendatakse põhiliselt arvuti tagant pilveteenuseid seadistades.