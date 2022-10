PODCAST ⟩ Kõik räägivad sellest õudusmängust, aga kas õigetel põhjustel?

Allan ja Sten on mõlemad mänginud kauaoodatud õudusmängu «Scorn», mille inspiratsiooniallikaks on olnud ei keegi muu kui legendaarne kunstnik H.R. Giger. Pikalt arenduses olnud teos on osutunud aga äärmiselt vastuoluliseks. Mehed teevad kindlaks, kas ja miks peaksid sina seda mängima.