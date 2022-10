Telia nimel levitatakse libaloosimise võiduteateid

Telia turvaintsidentide valdkonna juhi Aare Kirna kinnitusel on tegemist pahatahtliku reklaamiga, mille tellijaks ei ole Telia ning mille eesmärk on inimeste panga- ja kasutajaandmete õngitsemine.

«Telia ei vii läbi loosimisi ega auhinnamänge, kus palub kasutajal võidu lunastamiseks kuhugi sisestada oma pangakaardiandmeid või paroole. Kui olete mõne sellise reklaami peale sattunud, siis ei tasu uskuda, et paari euro eest võib saada telefoni või arvuti. Selliseid reklaame on parem ignoreerida ning mitte selles olevaid linke vajutada ega oma andmeid kuhugi sisestada. Kui olete siiski oma pangakaardi andmed või paroolid sisestanud, tuleks võimalikult ruttu oma pangale teada anda ning sel viisil jagatud paroolid kiiresti ära vahetada,» ütles Kirna.

Aare Kirna sõnul tuleks selliseid reklaame ignoreerida. Samuti soovitab ta paigaldada oma veebilehitsejale või nutiseadmele reklaamiblokeerija, mis aitab analoogsetest teadetest lahti saada. Sobivateks brauserilaiendusteks on uBlock Origin või Adblock Plus, viimane on saadaval ka nutiseadme äpina.