PILDID ⟩ LG tuli välja uute seinamaaliks maskeerunud teleritega

Kui tahad seinale lihtsalt pilti riputada, aga pole ruumi, sest suur telekas võtab kogu vaba pinna ära, siis just neile ongi LG-l valmis tehtud kaks uut telerimudelit - LG OLED Objet CollectionPosé (LX1) ja Easel (65Art90). Mõlemal on lõuendit meenutav tekstiilviimistlus ja kui saateid ei vaata, võivad ekraanid kujutada mõnda maali. Posé teler on juba Eestis saadaval, Easel jõuab siinsele turule 2023. aastal.