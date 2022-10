Vaata, milline on veebirisu, mis võib teilt näpsata paroole ja isikuandmeid.

Peaasjalikult facebook.com keskkonnas on levimas Postimehe kujundust imiteerivad leheküljed, mis tegelevad õngitsuse ja kelmusega, ennekõike lubatakse krüptovaluuta või investeerimistarkvara abil rikastumist. Eesmärgiks on kätte saada inimeste kontaktandmeid ja pangarekvisiite.

Reaalsuses pole neil lehekülgedel Postimees Grupiga mingit seost ning palume teil olla valvsad ning vältida taolistele linkidele klikkimist! Tähelepanelikumad lugejad võivad ka märgata, et esiteks sarnaneb taoliste lehekülgede visuaal Postimees.ee varasemalt kasutusel olnud kujundusele ning nende veebilehtede URL ei ole kunagi algusega postimees.ee, vaid hoopiski nt dangquang.top, cksoj.xyz, tubybi.com vms. See ongi üks peamisi viise, kuidas petukaupa ära tunda ja kahjuks ka selleks trikiks, mille tõttu lugeja kipub automaatselt tegema veebisaidile sisenemiseks koheselt oma «kliki»: kes ikka niigi kiirel ajal veebisaidi aadressireal järge ajab. Aga ilmselt siiski võiks, seda enam, kui leheküljel midagi tavatult kahtlast: kasvõi see, et Postimees ei paku kindlasti oma lugejatele siin toodud petukülje kujul finantsnõu või - soovitusi.