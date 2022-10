Samsungi uued Pro-kõrvaklapid on küll plastist, kuid sõrmele mõnusa siidise lihviga. Väidetavalt pidi see olema aga kriimustustele vastuvõtvam. Puudritoosina avanev laadimiskapsel paneb Samsungi telefoni kohe uue seadmega ühendust looma ning rohkem ei peagi karbist välja võetud uute klappidega vaeva nägema. Karbis on lisaks kapslile ja klappidele veel laadimisjuhe (USB C – USB C), kuid üllatusena hoopis musta värvi, kuigi klapid ise on valged. Valikus on veel teisigi värve, kui poodi minna - helelilla ja must.