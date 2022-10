Maailma suurimad laineenergia megajaamad hakkavad Euroopa elektrinälga leevendama

Iiri päritolu OceanEnergy uus laineenergiajaam OE35 on maailma suurima võimsusega ujuv laineenergia seade. Kuigi Šotimaal tööle hakkav laev on veel ehitamisel ja selle täpsed mõõtmed pole teada, siis USA mereväe poolt Hawaiil katsetatav sarnane seade on suurusega 38,1 x 18 meetrit, süvisega 9,4 meetrit ja kogukaaluga 826 tonni.

Tippvõimsuseks on energiajaamal 1,25 megavatti ja see töötab Wellsi turbiiniga õhujoa abil. Laeva sisemuses on kolm rõhukambrit, kus lained pressivad õhu kokku või imevad sisse ja see liigub läbi toru, kus asub turbiin. Ükskõik, mis suunas õhk liigub, turbiin on ehitatud selliselt, et see pöörleb alati ühes suunas, mis lubab laineenergiat paremini ära kasutada.

Taolise generaatori tööpõhimõte on lahti seletatud Youtube´i videos:

Nagu näha, on turbiini labad sellise kujuga, et mõlemast suunast puhudes hakkavad need vaid ühes suunas pöörlema. Seega pole vaja keerulisi õhu suunamise süsteeme ja klappe, vaid rõhukambrisse võib õhk liikuda sisse-välja sedasama lahtist toru pidi. Tegemist on Belfasti ülikooli professori Alan Arthur Wellsi leiutisega juba 1970ndatest aastatest.

Ehkki kahesuunaliselt töötav Wellsi turbiin pole nii efektiivne kui ühesuunaline, peetakse taolist lahendust siiski odavamaks, mis annab kokkuvõttes parema tulemuse energia tootmisel. See võib olla koguni odavaim roheenergia saamise viis.

Ocean Energy on saanud Euroopast 19,6 miljonit eurot toetust energiajaamade seeriatootmiseks, partnereid on Hispaaniast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt, kus plaanitakse samuti laevasuurused laineenergia tootjad vette lasta.

Ocean Energy kavatseb järgmisena toota veelgi suurema võimsusega energiajaamu. OE50 võimsuseks on kavandatud 2,5 megavatti ja see sobib tootja sõnul näiteks tööstuslikuks kasutamiseks tööstuslinnakute, kaevanduste ja tehaste juures mere ääres.

Kui esimesel kahel aastal toodetakse Šotimaal energiat katseliselt ja mõõdetakse tulemusi, siis Euroopa WEDUSEA projekti järgi jätkub kohe peale seda juba tööstuslik laieneenergiajaamade ehitamine. Taoliste seadmetega peaks niigi odav laineelektri hind vähenema veel 30 protsenti.