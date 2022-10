Need viis meest selgitavad omavahel välja, kellest saab e-jalgpalli Eesti meister

Aga kes siis täpsemalt hakkavad võitlema tiitli, kuldse karika ning 3000€ suuruse auhinnafondi nimel? Uurisime, mis meestega on tegemist, kui pikk on olnud nende e-spordikarjäär ning milline on nende suhe jalgpalliga üldiselt.

Johannes «JossLill» Lillemets

Johannes Lillemets on kõigest 13aastane, neist üheksa on kulunud «FIFA» mängimiseks. Ka reaalses maailmas on jalgpall talle südamelähedane. Praegu mängib noormees Nõmme Kalju noorteklubis ning kuulub ka u15 koondisesse. Lillemetsa suureks eeskujuks on prantslane Raphaël Varane, sest ka nooruk ise on keskkaitsja ja ühtlasi ka suur Manchester Unitedi toetaja.

Mattias «Qisni» Nurmepuu

Mattias Nurmepuu on 17aastane noormees. «FIFA» on tema mängurepertuaari kuulunud aga üllatavalt vähest aega, kõigest poolteist aastat. Jalgpallitrenni ta senimaani jõudnud pole, ent on end sellest hoolimata juba väiksest saati jalgpallimaailmas toimuvaga kursis hoidnud. Nurmepuu ootab huviga finaali ning loodab, et võitleb välja koha Eesti e-jalgpalli koondises. E-spordis on tema eeskujuks organisatsiooni Fnatic esindaja Tekkz, vutiväljakul hoiab aga pöialt portugallasele João Cancelole.

Kristjan «Baymannz» Baumann

17aastane Baumann on «FIFA-t» tõsisemalt mänginud viimased neli aastat. Esimene kokkupuude mänguseeriaga toimus aga juba aastal 2011, kui ilmus «FIFA 12». Tavalist jalgpalli hakkas noormees mängima juba 5aastaselt ning päriselus kogetu on aidanud ka virtuaalsel palliplatsil areneda.