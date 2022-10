PODCAST ⟩ «God of War Ragnarök» proovitud. Millised on muljed?

Sten on saanud mängida 9. novembril ilmuvat PlayStationi suurteost «God of War Ragnaröki» ning räägib, millised olid tema elamused esimeste tundide jooksul. Kas tegemist on järjekordse hitiga, mis lausa nõuab kogemist, või võib sel korral mängu ostmata jätta?