Elon Muski idee sai kopeeritud: Hiinas tehti oma Hyperloop ehk kiire torutransport

Testsõitudel pole veel näitajad väga muljetavaldavad: Põhja-Hiina ülikooli pressiteate kohaselt on katsega saavutatud kiirus kuni 130 kilomeetrit tunnis kahekilomeetrisel katselõigul Datongis, Yanggao maakonnas. Kuid plaanis on saavutada osalise vaakumiga torudes kiiruseks kuni 1000 km/h.

See on China Daily andmetel esimene kord, kui taoline transpordisüsteem läbis täieliku testi koos kõigi tugisüsteemidega.

Hõrendatud õhk torus aga aitab vähendada õhutakistust, kuna tuhandekilomeetrise tunnikiiruse juures on see juba päris suur.

Kui Musk plaanis alguses torudes vaakumit kasutada, siis nüüd on leitud, et see on liiga kulukas ning hakkama saab ka lihtsalt hõrendatud õhuga.