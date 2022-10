ARVUSTUS ⟩ Maailma suurim nõgus monitor kaardub ümber pea ja viib üleni pildi sisse

Kui tuua endale tuppa maailma suurim nõgus monitor Samsung 55” Odyssey Ark, on kõigepealt vaja laud täiesti tühjaks teha. Tavalisel kirjutuslaual võtab see nii palju ruumi, et arvutikasutaja ise jääb nõgusa paneeli fookusesse. Pilti kiirgab nii eest kui külgedelt. Pildi sisse mineku tunne on see-eest täiuslik.