Samsung hakkab pakkuma kodumasinatele 20-aastast garantiid

«Kui varem kehtis nendele kodumasinatele niigi juba kümneaastane garantii, siis nüüd on Samsung oma toodete vastupidavuses niivõrd kindel, et uued seadmed saavad kaasa 20-aastase garantii, et neid ei pea selle aja jooksul parandama ega välja vahetama,» selgitas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Lisaks tarbijatele kindlustunde pakkumisele aitavad vastupidavamad seadmed ka raha kokku hoida, kuid veelgi olulisem on kaua töötav seade, mis vähendab jäätmeid ning on niimoodi keskkonnale sõbralikum.

Pika garantii saavutamiseks on Samsung investeerinud arendusse ning iga toode läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli, mis peab tagama vastupidavuse aastakümnete vältel. Üks tehnoloogia, mis pikaealisuse tagab, on digitaalne invertertehnoloogia, mis mõjutab seadmete energiaefektiivsust, vastupidavust ja võimsust. Pikem garantii kehtib just nendele komponentidele.

20-aastase garantiiga tulevad kõik Samsungi uued pesumasinad ja külmkapid.