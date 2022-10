Korstnast tuleb vaid veeauru: sakslased ehitavad kütuseelemendiga kruiisilaeva

Kliimaneutraalset metanooli kasutatakse laeval vesiniku tootmiseks. Kuna tegemist on lihtsalt alkoholiga, mida saab toota erinevatest jäätmetest ja biomassist ning tavalistes tingimustes on metanool vedel, saab seda hästi vedada ning kasutada efektiivsete kütuseelementide jaoks veeldatud vesiniku tootmiseks.

Uus laev on hübriidtehnoloogiatega, mis kasutavad erinevaid roheenergia saamise ja säästmise viise. Sadamas seistes lülitab alus oma generaatorid välja, kasutades maapealset elektrisüsteemi. Sadamas olles on laeva heitmed seega nullis. Liikumiseks on olemas hübriidjõuallikad, mille põhikütuseks on veeldatud maagaas (LNG). Seda toetavad kütuseelemendid ja akud, mida kasutatakse sadamasse sisse sõitmisel ja väljumisel.