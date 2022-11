Vaata, kuidas ürgne saurus ja sõjalennukid sinu ümber lendama pannakse

Sel nädalal oli Postimehel võimalus lugude liitreaalsuses jutustaja EPHAS loojaga ise Tallinnas kohtuda. Meremuuseumis võtab ta kaustast välja ühe paberile trükitud muuseumilogoga märgi. Seda on vaja uue loo «õhku riputamiseks». Mobiili laetud äpp EPHAS vaatab läbi kaamera ringi ning kui kaadrisse jääb seesama märk, siis on teada, mis lugu antud koha jaoks vaja alla laadida ja kus esitada. Kuna tegemist on Dallases asuva Perot´ muuseumi looga (Söderlund ise elab USA-s, on pärit Rootsist ja juba 15 aastat seotud perekondlike sidemetega ka Eestiga), siis hetk hiljem ilmub teab kust meremuuseumi riiulite vahele 90 miljoni aasta vanune mereelukas - saurus, kes elas Texases väga kaugel ürgsel ajal. Sellest A4 paberist aga, kus asus logo, saab korraga akvaarium, milles näha kriidiajastu elu.