Rootsi ja Eesti firma arendavad kogu Euroopas kasutatavat digiallkirja

Digiallkirjastamise rakendustega tegeleva eID Easy juhi Margus Pala kinnitusel haakub uus teenus väga hästi meie praeguse digiallkirjaga. «Igas riigis on olemas oma digiallkirja lahendused, mis töötavad veidi omamoodi. eID Easy paneb kõik need lahendused koos töötama ning sõltumata riigist saavad kõik ühte ja sama dokumenti allkirjastada endale harjumuspärase vahendiga. Euroopas on üle 200 erinevat digiallkirja teenusepakkujat ning koostöös eID Easy-ga ei pea Scrive tegema kõiki integratsioone eraldi, vaid piisab ühest integratsioonist eID Easy platvormiga ning kõik meie toetatud digiallkirja vahendid hakkavad korraga tööle,» selgitab ta.

Scrive´i kliendid saavad kasutada laiemat valikut identiteedipõhiseid allkirjateenuseid, mis on juriidiliselt siduvad ja kehtivad enamikus riikides, muutes nii Scrive´i oma valdkonnas Euroopa liidriks. eID Easy ja Scrive´i koostöö keskendub esimeses etapis Eestile, Leedule ja Lätile ning oodata on järge ka teistes riikides.

«Alustame koostööd Scrive´iga, et laiendada identiteedipõhiste e-allkirjade katvust senisest enamates Euroopa riikides,» ütleb Margus Pala. «Kuna üha rohkem ettevõtteid peab kasutusele võtma juriidiliselt kehtivad e-allkirjad, on eID Easy missioon kiirendada kvalifitseeritud ja täiustatud allkirjastamismeetodite kasutuselevõttu kogu Euroopas. Koos Scrive'iga on meil hea positsioon selle eesmärgi nimel töötada.»

«Kuna ettevõtted muutuvad järjest üleilmsemaks ja nõudlus elektrooniliste allkirjade piiriülese ühilduvuse järele kasvab, ei tohi dokumentide allkirjastamise vajadus ärisuhete loomist raskemaks muuta. Levinuim näide oleks see, kui äritehingu sooritamiseks on vaja näiteks Soome, Rootsi ja Eesti otsustajate allkirja,» ütleb Scrive´i tootejuht Martin Röver-Parkes. «Koostöös eID Easyga saame tagada, et kõigi selliste juhtumitega seotud isikute allkirjad on õiguslikult siduvad ja kehtivad. Nii saavad ettevõtted lihtsustada piiriülest kaupade, teenuste ja ideede vahetamist,» lisab ta.