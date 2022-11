Xiaomi uuele mobiilile saab külge panna peegelkaamera suure objektiivi

Xiaomi 12S Ultra Concept on küll esialgu kontseptsioontelefon, kuid Xiaomi ja Saksa kaameratootja Leica tõesti teevadki praegu kaamera ja optika osas koostööd ning allpool olevast videost on näha selle seadme kaval tööpõhimõte.

Nimelt on tagaküljel traditsiooniline kaamerakõrgendik, milles peituvad mitu tagakaamerat, aga üks ligi tollise diagonaaliga sensor on peidetud täpselt kõrgendiku keskele. Selle ümber on raam, mis sisaldabki Leica objektiivikinnitust M Mount. Selle külge saab keerata mõne suurema «toru» Leica valikust ja pildistada nagu suure profikaameraga.