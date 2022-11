Kanada asus oma maavarasid Hiina eest kaitsma

Firmad, kellel paluti oma osalustest loobuda, on Sinomine (Hongkong), Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Limited ja Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd. Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja tööstuseministri Francois-Philippe Champagne’i sõnul viisid Kanada riiklikud julgeoleku- ja luureagentuurid enne otsuse tegemist ettevõtetele läbi range kontrolli.