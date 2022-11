Euroopa Liit keelab alates märtsist 8K kvaliteediga telerid

Selle taga on madalama energiaefektiivsuse klassiga seadmete turult tõrjumine, kirjutab The Next Web . Alates 1. septembrist 2021 on igale telerile ja muule ekraaniga seadmele määratud kindel energiatõhususe kategooria A-st G-ni , mis arvestatakse elektritarbimisest kilovatt-tundides 1000 tunni jooksul suure dünaamilise ulatuse (HDR) režiimis.

Mis on 4K ja 8K?

4K eraldusvõime on ligi neli korda parem, kui varasem Full HD ehk 1920 x 1080 pikslit, mis oli levinud lametelerite eraldusvõime aastaid tagasi. Kodudes on praegugi Full HD kõige levinum, kuid uut nutitelekat ostma minnes pakutakse juba enamasti 4K resolutsiooniga ehk neli korda parema pildiga seadet (see on siis tavaliselt 3840 x 2160 pikslit). Sellist resolutsiooni nimetatakse ka UHD-ks (Ultra High Density), kuid tähendab ka parema kvaliteediga ekraane, mille eraldusvõime on laiuti ligi 4000 pikslit või enam (kinos näiteks 4096 × 2160 pikslit).

8K eraldusvõime on omakorda ligi kaheksa korda parem eraldusvõime, kui Full HD-l. Tavaliselt on sellised telekad 8K UHD (ehk 7680 × 4320) resolutsiooniga. Nende energiatarve on samuti enamasti kordades suurem, kui eelmise põlvkonna teleritel. 8K sisu on seni veel vähe saada, kuid ennustatakse, et nii nagu 4K, nii võtab ka 8K uue pildikvaliteedi standardina 4K-lt tulevikus teatepulga üle.

Esimesi 8K telereid esitleti tehnoloogiamessil CES 2012. aastal ehk kümme aastat tagasi.