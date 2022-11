Joosep Põllumäe: innovatsiooni pole mõtet teha ainult innovatsiooni pärast

Seetõttu on kõigil veidigi suurematel organisatsioonidel oluline leida tasakaalupunkt ja õppida innovatsiooni juhtima.

See hõlmab ühelt poolt pädevate protsesside ja praktikate paika panemist, teiselt poolt aga piisaval tasemel ootuste ja soovide juhtimist. On selge, et kui öelda uusi ideid lauale käivale töötajale iga kord, et tema mõtteid ei saa rakendada, siis ühel hetkel enam uusi mõtteid välja ei käidagi. Seega on tähtis, et kõik spetsialistid mõistaks, miks otsuseid tehakse, kuidas ja mis alustel uusi tehnoloogilisi lahendusi kasutusele võetakse ning mis on need kaalutluskohad, mis tuleb enne täielikult millelegi uuele pühendumist läbi analüüsida.

Praktikas tähendab see, et kõik projekti kallal töötavad inimesed peavad mõistma, mis on nende pingutuse lõppeesmärk ning see, kuhu üritatakse välja jõuda; millised on need takistused, mis hetkel eesmärkideni jõudmisel ees seisavad ja millest need tulenevad; milline on meeskonna koostöömudel ja kuidas mõjutavad ühe töötaja tegevused teiste omi ning millised on ettevõtte üldised praktikad ja head tavad, kuidas uued lahendused “massidesse” viiakse. Kui kõik need põhimõtted on tiimile üheselt mõistetavad, on lõpptulemuseks töörütm, kus uued lähenemised julgetakse lauale panna, need üheskoos läbi mõeldakse ning kui kõik uuele mõttele oma õnnistuse annavad, siis see ka praktikasse rakendatakse.

Kõige selle juures tasub meeles pidada, et enamikes ettevõtetes on vajadusel võimalus uusi ideid kinnitada ka väiksemal tasemel. Kuigi 99% projektidest võivad olla jagatud suuremate tiimide vahel, siis alati on kuskil mingi väike analüüsitööriist, ruumide broneerimise süsteem või dashboard, millel on näiteks vaid neli kasutajat ja mille kallal töötatakse siis, kui kellelgi selleks aega on. Kui suurema projekti kallal ei pruugi töötajal olla võimalik oma soovitud uudset tehnoloogiat kasutada, siis äkki on just see koht, kus ta soovidele vastu tulla?