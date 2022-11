Eestis tuli müügile uus elektriline tarbeauto Addax

Addaxit pakutakse ka 50 sentimeetri võrra pikendatud šassiiga, kahes mõõdus avatud veokastiga, kallutatava veokasti ja konteineriga, 4-5 kuupmeetrise suletud kaubaruumiga ja külmutusseadmega kaubikuna. Pealisehitusi on võimalik kliendi soovide järgi kohandada ning paigaldada näiteks puisteseade. Arendamisel on talvetöödeks mõeldud lumesahaga versioon.

Valendi sõnul on Addaxi elektriauto läbinud Euroopa Liidu tulekindluse testi, mille käigus tõestati, et tulekahju või kokkupõrke korral on akud plahvatuskindlad. Seega on auto sobilik kasutamiseks tuleohtlikes keskkondades nagu näiteks puidu- ja keemiatööstuses.