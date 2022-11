Uuring: Tesla autodel on suurim oht õnnetusse sattuda

Ferrari ja Lamborghini on oodatult kõige kõrgemate remondikuludega

Foto: carVertical

Pole muidugi üllatav, et kõrgeim keskmine kahjude väärtus tuleb Ferrari (94 149 eurot) ja Lamborghini (64 608 eurot) puhul ning see näitaja on mitu korda kõrgem, kui teistel sellesse nimekirja kuuluvatel kaubamärkidel. Tesla (14 320 eurot), Dodge (9522 eurot) ja Porsche (8588 eurot) jäävad luksusautomarkidest maha oluliselt madalamate remondikuludega.

Kõrge keskmine kahjustuste summa viitab sellele, et remont on kallis või et konkreetsete mudelite vigastused on suured. Kui eksootiliste autode remondikulud ulatuvad kümnetesse tuhandetesse, siis BMW keskmine kahju on 3994 eurot, Volkswagenil 3539 eurot ja Toyotal 3011 eurot. Uuringuga on välja arvutatud ka ülemaailmne keskmine kahjusumma, mis tuleb 3574 eurot. See peaks võimalikel autoostjatel aitama võrrelda, kas tulevikukulud on suured või väiksed.

«Kulude osas on superautode õnnetused täiesti teisel tasemel. Isegi väike kriimustus võib tähendada pisaraid silma toovaid numbreid. Nii et pole ime, miks Ferrarid ja Lamborghinid on nimekirja tipus,» kommenteeris Buzelis.

Porschel on keskmiselt kõige rohkem vigastusi ühe auto kohta

Nagu arvata võib, esineb tugev korrelatsioon nende autode vahel, millel on registreeritud vähemalt üks vigastus nende autodega, millel on keskmiselt enim vigastusi ühe auto kohta. Porsche on selle edetabelis esikohal keskmiselt 1,71 kahjusündmusega ühe auto kohta, järgnevad Tesla (1,58) ja Hyundai (1,52).