Eesti leiutaja oli ajast ees: virtuaalmaailma saab alles nüüd oma kätega puudutada

Tegemist pole just maailma kõige kallimate kinnastega (Guinnessi rekorditeraamatu järgi maksavad kalleimad müüdud kindad 420 tuhat eurot) , kuid 5495 eurot puutetundlike lisaseadmete eest on ka päris krõbe hind ikkagi. Neid võiks endale lubada näiteks maailma rikkaim inimene ja Amazoni asutaja Jeff Bezos. Ta ongi juba puutekindaid proovinud, nagu näha:

Eesti leiutaja kommentaar: täna oleks prototüübi tegemine juba palju lihtsam

Erkki Joasoon meenutab oma leiutise tegemist 13 aastat tagasi ajal, kui füüsilisel kujul oli uusi asju Eestis üsna raske valmis teha: «Polnud veel prototrone ega inkubaatoreid,» meenutab ta. Investorid, kes leiutise vastu huvi tundsid, tahtsid aga, et leiutaja teeks ise ära kõik tasuvusuuringud, äriplaanid ja isegi tootmise ettevalmistamise. Sellist «mees nagu orkester» leiutajat on muidugi väga raske leida.

«Kuna ma ise ka tahtsin olla kindel, et sellised puutetundlikud ehk haptilised kindad on täiesti unikaalsed ja keegi teine pole neid varem teinud, siis kirjeldasin seadme ja meetodi täpselt ära ning andsin patendi sisse,» meenutab leiutaja. «Saingi teada, et tegemist on täiesti uudse lahendusega, see läbis meie patendibüroo kontrolli ja väljastati patent.»