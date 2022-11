Microsoft: autoritaarsed riigid kasutavad üha jultunumalt küberrünnakuid

Küberkurjategijad tegutsevad jätkuvalt keerukate kasumit teenivate ettevõtetena

Microsoft jälgis, kuidas Venemaa on kõvasti pingutanud, et veenda enda ning ka paljude teiste riikide kodanikke, et tema sissetung Ukrainasse on õigustatud, külvates samal ajal propagandat, mis diskrediteerib lääne COVID-vaktsiine ja propageerib enda omade tõhusust. Microsoft täheldas ka nende operatsioonide ja küberrünnakute suurenevat kattumist.