ARVUSTUS ⟩ Huawei Mate 50 Pro - parim mobiilikaamera, pikksilm ja öönägemise seade

Huawei uus tipptelefon on sarnane Mate 40-ga, kuna sellelgi on kasutusel ümar ekraanikõrgend tagaküljel, mille sees kõik tagakaamerad ja nende andurid.

Tagakülg on kumerate servadega klaasist ja ekraanipaneel samuti kumerate äärtega, mis kaetud tuntud Gorilla Glassi asemel Kunluni klaasiga. Meie jaoks tundmatu nime taga on USA asemel Hiinas toodetud kriimustus- ja põrutuskindel kate, mis pidi tagama ekraanile kümme korda parema kaitse. Muidugi on kogu korpus ka vee- ja tolmukindel ning vastab standardile IP68.