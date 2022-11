ARVUSTUS ⟩ Nooblid kõrvapulgad Nothing, mis võtavad kogu tähelepanu

Tegelikult tulid juba enne nutitelefoni sel suvel välja Nothing ear(1) klapid, kuid nende laadimiskapsel oli traditsioonilisem. Praegune pulgakujuline on paremini taskusse sobiv ja mugav avada, sest selle saab lahti otsast keerates, justnagu huulepulga. Kui kaas on avanenud, ei kuku kuularid välja, vaid jäävad magnetiga ilusti oma laadimispesasse püsima.

Kõrvas püsimisega on keerulisem. Klapid ei paista olevat just igaühe kõrva kuju järgi sobitatud, vaid on üsna sümmeetrilise ümara kujuga ning ei tundu, et jäävad korralikult paigale. Ringi liikudes tekibki tunne, et kukuvad kohe peast ära. Mõned korrad kukuvadki. Kuid katsetades veel teisegi katsealuse kuulajaga selgub, et tema kõrvakuju on ideaalsem ning kuularid püsivad üsna kindlalt paigal.