Mini Pupper 2 – igaüks saab endale osta taskukohase ja taskumõõtu robotkoera

Kui tavalist kodulooma ei saa võtta või kui tahad oma kutsikat pigem Linuxit kasutades õpetada, siis robotkutsikas on moodne ja huvitav valik. Hongkongi ettevõte tuli just välja uusima mudeliga, mis oskab suhelda ja ringi joosta.

Boston Dynamicsi legendaarsel robotkoeral Spot on järglasi nagu kirjusid koeri: näiteks Hiinas on valmistatud selle odavam koopia, millest Venemaal ehitati sõge tapamasin, kuid Mini Pupper 2 on seevastu nagu nunnu sülekoer, pealegi vabavaraline – igaüks saab selle tarkvara ise täiustada.