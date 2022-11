Uuring: eestlased valivad endale uue teleri põhiliselt hinna järgi

Samsungi tellitud ja meediaettevõtte Starcom poolt Baltimaades läbi viidud küsitlus näitas, et lisaks hinnale ja ekraani suurusele hindasid vastajad kolmandana oluliseks toote kvaliteeti (24%) ja neljandana pildikvaliteeti (16%).

«Hinna olulisus tarbijate jaoks on muidugi mõistetav, eriti praegusel kõrgete hindade ajal. Huvitav on aga ekraani suuruse rõhutamine. Oleme juba mõnda aega märganud, et suuremate telerite ostmine on inimeste seas aina populaarsem,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Tema sõnul on praegu täiesti tavaline, et koju soetatakse 65-tolliseid ja isegi suuremaid telereid. Selle põhjuseks on nii hea tootevalik poodides kui ka hind. Väiksemaid ekraane leiab poodide tootevalikust aina vähem ja suuremate telerite hinnad on alla tulnud.

Lisaks hinnale ja ekraani suurusele hindasid vastajad kolmandana oluliseks toote kvaliteeti (24%) ja pildikvaliteeti (16%). «Tarbijate seas on näha, et enamjaolt saavad inimesed juba päris hästi aru, millised on erinevate ekraanitehnoloogiate eelised ning peavad pildikvaliteeti oluliseks. Seetõttu on nüüd ka Samsungi tootevalikus uued OLED tehnoloogiaga telerid, mis pakuvad kõiki Samsungi telerite juures tuntud nutifunktsioone, kuid lisaks sellele ka väga head pilti näitavat OLED tehnoloogiat,» lisas Pennar.

Kõige populaarsem ekraanitehnoloogia eestlaste kodudes on jätkuvalt klassikaline LED teler (43%). Sellele järgnevad OLED (12%) ja QLED (8,1%). Pennari sõnul on nende numbrite juures ilmselt suurimaks mõjutajaks hind.

LED telerid on turul juba kaua olemas olnud ja selle tehnoloogiaga seadmed on poodides enamasti kõige soodsamad. Kui vaadata, et hind on põhiline asi, mille järgi inimesed endale koju telerit valivad, siis pole üllatus, et LED tehnoloogiaga ekraanid on kõige populaarsemad.