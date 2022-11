Nii nagu Eestis, nii hakkas ka Soomes just sel nädalal lörtsi (inglise keeles Slush) sadama ja alati hämaratesse messikeskuse saalidesse kodunes seekord ligi 2600 investorit, et anda ära riskikapitali ligi 4600 idufirmale. Erinevate ennustuste järgi võidakse pimedas novembris liigutada meie põhjanaabrite pealinnas suurim kogus investorite raha üldse, mis ühe ürituse mõjul on investeeritud. Otsitakse järgmisi väljamurdvaid tehnoloogiaettevõtteid ning oma poksidega on kohal lisaks tuhandetele idudele ka sellised suurtegijad nagu Microsoft, Google, Nokia, Amazon ja paljud teised.