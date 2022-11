Maailma suurim robootikafestival Robotex toimub novembri lõpus Saku Suurhallis

TalTechi eestvedamisel on veel võimalik elektroonika- ja tehnoloogiasõpradel panna Arduino UNO töötoas ise kokku elektroonikaseade ning see tööle programmeerida.

TTÜ Robotiklubi ehitab seekordsel Robotexil Folkrace töötoas robotit, mis sõidab «tundlate» abil ning teeb masinnägemise demoesinemise. Kohal on Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigrid, kellega koos saavad huvilised katsetada põrandaroboteid ning avastada ka virtuaalreaalsust.

25.-26. novembril toimub Robotex Internationali raames Saku suurhalli Rock Lounges ka kahepäevane hübriid-tehnoloogiakonverents «Reality R». Pääse konverentsisaali on kutsete alusel, kuid kõigil huvilistel on võimalik osa saada Elisa Stage´i virtuaalplatvormi vahendusel.

Fookuses on aktuaalsed teemad - tehisintellekt, sõjatööstus, küberkaitse, tööstus 5.0 ja kosmosetehnoloogia ning eraldi päev on pühendatud haridusele ja haridusrobootikale. Esinejaid on USA-st, Taanist, Hiinast, Lõuna-Koreast, Türgist, Indiast, Eestist ja mujalt.