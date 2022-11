VIDEO ⟩ Selline näeb välja kurikuulus Tšornobajevka lennuväli Hersonis pärast venelaste lahkumist

Juba kevadel kurikuulsaks saanud Hersoni lennujaam Tšornobajevkas on koht, kuhu Vene okupatsiooniväed vaatamata korduvatele kaotustele ikka ja jälle oma lahingutehnikat ladustasid. Erinevatel andmetel jäid nad seal hävitava tule alla enam kui kakskümmend korda. Nüüd on Herson vabastatud ja kohapealt on Butusov Plus postitanud põhjaliku video, millises seisus see tähtis strateegiline objekt praegu on.