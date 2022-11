Ameerikas algab kogu maa «akufitseerimine» - igasse majapidamisse oma akupank!

Eramajadele pakutav 12 kWh Amptricity akupank on suuruselt väiksem kui keskmine prügikonteiner ja peaks salvestatud energiahulgaga ära toitma ühe keskmise elumaja ühe päeva jooksul. Seega sobib see ka kuni ühepäevaste elektrikatkestuste üleelamiseks.

Kuna toote eluiga on pea kaks korda nii palju, kui traditsioonilistel energiakandjatel, siis firma pressiteate järgi sobivadki need just päikesefarmidele, kus päikesepaneelid kestavad 25 aastat. Just sama kaua on lubatud akupankadele töökindlat eluiga.