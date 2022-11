ARVUSTUS ⟩ Elu nõgusas ja laias kodukontoris

Karbist lahti pakkides tuleb jala külge kruvimiseks kasutada kruvikeerajat, kuid see on tõesti esimene komplekt, kus kruvikeeraja on ka karbis kaasas. Jalg käib külge lihtsalt klõpsuga ja on reguleeritav üles-alla, vasakule-paremale ning vertikaalset kallet saab sättida samuti, mis aitab end igatpidi nagu paraboolantenni fookusesse paigutada. Nõgus tähendabki seda, et istuma peab täpselt ekraani keskel. Siis on kogu vaateväli ühtlase heledusega. Erinevalt lamedatest paneelidest tähendab juba veidigi fookusest kõrvale kaldumine seda, et üks ekraaniserv muutub tumedamaks, teine heledamaks. Seega on see ühe inimese kindlas asendis töökoha jaoks.